【財星利是股】鄧聲興：瑞聲港交所「步步高陞」

他指出，看好瑞聲科技，主要是內地5G發展由國家層面推動，令整個行業加速普及化，5G智能手機出貨量持續上升，帶動零部件股強勢；加上AirPods Pro供不應求，蘋果要求中國供應商將產能提高一倍，料有利瑞聲的聲學業務。隨着電子設備向更高技術含量發展，毛利率亦有望改善。瑞聲阻力位及支持位料分別為90元及55元。

他又說，中美正式達成首階段經貿協議，對大市上半年有正面作用。內地人行全面降準放水，紓緩資金緊絀的局面，有利改善今年流動性，加上全球低息環境，有利股市發展，港股今年高位或可上望31,500點，中長線支持位於26,800點。

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