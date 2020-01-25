【財星利是股】陳樂怡：阿里龍湖「盆滿缽滿」

她指出，阿里於非一、二線城市加快滲透，電商業務取得強勁增長，推動公司淨利潤於過去三個季度保持四成升幅。估值上，明年預測市盈率約26倍，股價仍有上漲空間。再者，市場憧憬阿里未來有望獲納入港股通名單及恒指成分股，樂觀情緒料會繼續支持股價向上。

至於龍湖去年合同銷售金額達2,425億元人民幣(下同)，按年升21%，並超額完成全年2,200億元的銷售目標。近期行業信貸融資調控略有放鬆，內房出現集資潮，龍湖亦加入，並創下民營內房企業最低票息的紀錄，反映其較高的融資能力。事實上，公司的淨負債比率為53%，其境外債佔比為20%，均低於同業，故屬內房穩健之選。

她續稱，中美貿易戰進入休戰期，環球經濟前景回穩，依重出口的新興國家尤其受惠，料會吸引資金流入。其中，內地政府首要工作為穩增長，貨幣政策偏向寬鬆，中資股有望受惠。惟投資者要留意踏入美國總統競選年，以及中美第二階段談判議題複雜性提高，或會為市場帶來波動，料恒指今年於27,500至32,000點上落。

－－－－－－