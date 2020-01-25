【財星利是股】郭家耀：大型科網股「貨如輪轉」

阿里核心電商業務維持高速增長，中國零售市場年度活躍消費者淨增加1,900萬戶，至6.93億戶，移動月活躍用戶較六月底淨增3,000萬戶，達7.85億戶，反映電商繼續從傳統零售市場搶佔市場份額。去年「雙十一」全日交易額達破紀錄的2,684億元人民幣，按年增長26%，證明內地強大的消費潛力，阿里前景繼續樂觀，其阻力位及支持位料分別為250元及200元。

騰訊旗下微信小程序每日活躍用戶突破3億，去年全年創造8,000億元人民幣交易額，按年上升160%。微信支付用戶數超過1億，用戶主要集中在20至35歲的年輕消費戶，每月平均使用3.8次。微信小程序未來變現能力加速，將成為公司盈利催化劑，並帶領騰訊由以往為遊戲主導的科網公司，提升至全方位的業務方向，估值可獲重估。該股份於阻力位及支持位分別為480及360元。

大市方面，中美貿易戰進入休戰期，環球經濟前景回穩，預期港股今年走勢先高後低。惟今年下半年的風險亦不容忽視，例如美國總統大選結果、中美第二輪貿易談判進展，以及內地宏觀經濟表現，料恒指今年於25,000至32,000點上落。

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