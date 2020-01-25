【財星利是股】溫傑：鐵塔保利「穩如泰山」

他表示，看好今年5G行業的發展，尤其看好上游的5G基建企業，其中中國鐵塔可望受惠5G投資大幅增加，帶動業績顯著增長。近月鐵塔股價相對中興等5G基建股落後，凸顯其投資潛力。中國鐵塔上望阻力位2元，支持位為1.6元。

大市方面，港股現時估值吸引，以及內地的寬鬆政策，均有利今年港股表現。惟考慮到全球經濟放緩勢頭未有改善。而中美博弈及地緣政局亦有變數，有機會局限港股的潛在升幅，故暫時維持恒指今年30,000點的目標不變。

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