【財星利是股】溫傑：鐵塔保利「穩如泰山」
2020年01月25日 19:00
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他表示，看好今年5G行業的發展，尤其看好上游的5G基建企業，其中中國鐵塔可望受惠5G投資大幅增加，帶動業績顯著增長。近月鐵塔股價相對中興等5G基建股落後，凸顯其投資潛力。中國鐵塔上望阻力位2元，支持位為1.6元。
物管股保利物業則受惠於母公司保利地產(600048.SH)這座「大靠山」。事實上，截至去年6月底止，保利物業有近43.1%在管面積是來自母公司開發的物業。以管理項目收入計，則約8成是來自母公司的開發項目，估計其阻力位為60元，支持位於47元。
大市方面，港股現時估值吸引，以及內地的寬鬆政策，均有利今年港股表現。惟考慮到全球經濟放緩勢頭未有改善。而中美博弈及地緣政局亦有變數，有機會局限港股的潛在升幅，故暫時維持恒指今年30,000點的目標不變。
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