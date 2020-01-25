【租務實錄】泓景臺放租兩周獲承接 花都入場租價1萬元
2020年01月25日 19:02
東網電視更多新聞短片
社會亂局不止，又遇上武漢肺炎擴散，樓市前景難樂觀，不少置業者都考慮轉買為租。
【泓景臺每月1.78萬租出】
香港置業營業經理黃銘傑表示，長沙灣泓景臺7座一個中低層E室，向西望內園景，兩房間隔，實用面積478方呎，新近以1.78萬元租出。業主兩周前以1.85萬元放租，議價後即獲外區客承接，實用呎租約37.2元。
【花都廣場兩房戶呎租27元】
利嘉閣地產分行經理李建禧指，粉嶺花都廣場8座一個低層D室新近錄得租務成交，單位實用面積370方呎，兩房間隔，外望享西南景觀。近日以10,000元租出，實用面積計呎租27元。
他續稱，花都廣場現時約有30個租盤，入場價由10,000元起。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。