【財星利是股】林嘉麒：同程藝龍「龍馬精神」

同程藝龍受惠經濟回穩，內地旅遊需求增加，公司在中國在線旅遊市場有領導地位。由於公司與騰訊有合作夥伴關係，能夠以低成本擴大用戶群。另外，憑着微信小程序，在騰訊旗下平台建立多元化的流量渠道。在新經濟股中，其表現相對落後，值博率高，上望阻力位為16元。

此外，今年為5G年，電訊商及非電訊商在資本開支上將遠較去年理想，中國鐵塔自去年高位回落，現估值吸引，近期技術走勢上亦已突破下降軌，資金追落後機會大，阻力位為2.05元。不過，投資者需關注電訊商聯合發展5G，或對其收入有影響。

大市方面，今年大市繼續受中美貿易及地緣政局影響，將有巨大波幅，惟在環球央行放水下，加上美國大選年，整體大市仍審慎樂觀，風險在於估值會否出現泡沫，預期恒生指數阻力位及支持位分別為32,000及25,800點。

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