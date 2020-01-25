【財星利是股】沈慶洪：鼠年衝突料多　醫藥股受惠

向來對玄學有研究的騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，2020年「鼠年」屬庚子年，「庚」屬陽性「金」，形象化即是指「刀、劍、斧」，帶有殺氣，意味故今年或多軍事衝突，同時可能有很多改革獨立的聲音，有許多社會運動。至於「子」屬「水」，形態屬流動，意味投資市場是多變不穩的一年。

他續說，今年的立春八字，有財星透出，立春日屬「丁火日」，將令庚子年的「大水」變弱，身弱而財星透出，意味股市「財來財去」，聚不到財。於春天，「木火」弱，「丁火」相對較強，但立秋及入冬後，水開始多，「丁火」將轉弱，大水亦會衝散土，屆時「股市唔得之餘，樓市也可能有危機！」

他表示，於流年飛星布局方面，有「病星」二黑飛向南邊，香港位處南方要小心。另有「是非星」三碧在北邊，意味國家之間衝突多。不過，最壞要數「災星」五黃在東邊，有疫症、地震及天災之徵兆，而中國東邊即上海，上海股市坐於五黃位，香港股市又有二黑「病星」，都不利中、港股市。

此外，「庚金」出頭代表西方，意味美國將繼續壓制中國。西北有「財星」八白，即歐洲經濟有望好轉。另「九紫星」在西邊，英國脫歐料向好進展。

於選股方面，既然有二黑「病星」，醫藥股料可受惠；而「庚金」出頭，金礦股和金屬股有望可做好。至於「水衝土」，地產股亦可能要小心。

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