5G版iPhone未出先贏？瑞銀調查：22%用戶擬換機

蘋果公司(Apple Inc.)今年秋季推出5G版iPhone 12系列，已成了「公開的秘密」，而不少券商亦已預先唱好這一代iPhone的銷售表現。外媒報道，瑞銀(UBS)對中、美、英、日、德這五個iPhone巨大的市場進行調查，訪問了逾9,000名消費者，有22%預期會因為iPhone支援5G制式而換手機。該行預計，隨着新iPhone發布，將迎來全球的換機潮。

據瑞銀分析師Timothy Arcuri及Munjal Shah早前的爆料，秋季推出的iPhone 12系列將包括一款5.4吋、一款6.7吋，以及兩款6.1吋屏幕的機型，四款iPhone都配備OLED屏幕，並且全數支援5G制式。有消息更指會攝影鏡頭將配上影像傳感器防震功能。

至於預計在2、3月期間登場的平價機型iPhone SE2 / iPhone 9，則並不支援5G，而外型及功能都貼近現時仍有銷售的iPhone 8，入場價僅399美元。

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