【財星利是股】葉尚志：健康意識提升 眾安在線「招財」
2020年01月25日 22:00
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葉尚志
第一上海首席策略師葉尚志表示，恭祝各位鼠年財源廣進、大吉大利。其鼠年推介的「利是股」，是內地互聯網保險公司眾安在線(06060)。
該公司股東及財政實力雄厚，加上內地中高端消費群不斷擴大及健康意識日益提升，有利健康、消費金融、汽車、生活消費等保險業務收入增加，長遠看好公司可轉虧為盈，股價支持位及阻力位分別在25元及34元。
大市方面，在全球低息環境及中美關係緩和下，全球經濟有望緩慢復甦。恒指現時估值較以往低，落後美股及A股，資金流入港股機會增加，故對港股今年表現有信心。今年風險在於年底的美國總統大選，總統特朗普會否成功連任，以及他對次階段貿易談判的立場會否轉趨強硬，預期恒指阻力位及支持位分別為32,000點及25,000點。
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