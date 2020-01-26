【專家樓評】汪敦敬：有資產者主導香港樓價

2009年之後的樓市新常態市場結構，即是多資金、低借貸、價格高、少供應，屬於「龍市結構」。我們知道大局之後，便要掌握市場上的數據，識得分辨哪些數據的參考性高，哪些數據參考性低，哪些數據是假的，我們才可以掌握到市場，否則就算是最好的電腦，一旦入錯資料，其實都不可以分析到準確的結果。

有些數據以前是金科玉律，但因為時代的改變，我們只可作輔助參考，筆者稱為「非主導性理據」！譬如「人均入息供樓比率」就是一個好例子，以前社會的購買力是以打工仔、小商人為主，這個數據當然主導大局，但現時的市場已經由有資產者的「財富效應」與現金流去主宰大局，筆者稱這些主宰大局的新貴為「主導性理據」！

新常態冒起的理據，當然包括M3，財富效應我們都稱之為「主導性理據」，當然亦有些是虛假的理據，就如過去10年數據告訴我們市場是應該要減息，但仍然很多人將超低減息期形容成為加息災難，這些便是錯的數據與理據。

無論在市場上或處事上，我們面對的世界均是真亦假時假亦真，總之在沒有數據或理據前，我們不可隨便當有關事情是真的，人不應該活在感受之中，不應該人云亦云！

祥益地產總裁 汪敦敬

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