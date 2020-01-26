港府密切注視疫情對經濟打擊　適時推出紓緩措施

財政司司長陳茂波發表網誌表示，就像外圍複雜多變的環境給經濟帶來不確定性，武漢新型冠狀病毒疫情的蔓延，目前亦存在很多變數及未知的發展，兩者均會對社會及民生造成重大影響。

在面對這些挑戰時，他認為應該就可能出現的「最壞情況」做最全面而充分的評估，抱持積極正向的態度，全力擬備和執行應對方案，力求控制受影響的範圍及程度。

他指出，正密切注視演變中的疫情對經濟可能造成的打擊。自去年中開始衰退的香港經濟，還未從過去半年的衝擊中恢復過來，現在又遇上疫情打擊，可說是雪上加霜。由於疫情仍在發展中，暫時較難具體評估它對經濟影響的程度，但會緊密注視事態變化，適時推出必須的措施以紓緩社會承受的經濟壓力。

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