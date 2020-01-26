財庫局：港財政穩健　續善用公共資源迎難而上

財經事務及庫務局局長劉怡翔於網誌中表示，香港正面對內憂外患，全球經濟放緩以及一連串的社會事件，已經讓香港經濟陷入衰退。

隨着國際貨幣基金組織(IMF)及世界銀行下調全球經濟增長預測。劉氏稱，全球經濟增長仍然脆弱，無論是地緣政治緊張局勢，美國與中國等貿易夥伴之間的貿易壁壘，還是由氣候相關的災難所造成的經濟損失，都為環球經濟帶來不確定性。

他續指，香港多項數據都顯示經濟快速下滑，剛碰到武漢肺炎的爆發，如果今年整體經濟持續疲弱，勞工市場在短期內將會面對更大壓力，政府會密切留意事態發展並採取適當的行動。

對未來的展望，劉認為鼠年會是充滿挑戰的一年。環球整體經濟的不確定，包括中國面對的經濟放緩，香港的社會狀況，武漢疫情來勢洶洶，加上評級機構的警示，都可能對香港社會帶來不同程度的衝擊。但香港公共財政穩健，我相信我們定能在新的一年繼續善用公共資源，在逆境中迎難而上。

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