【專家樓評】黃詠欣：做按揭擔保人　自己買樓時會難啲？

之前提到申請按揭時，如入息未能通過壓力測試等，銀行可能會建議加入擔保人才可批出按揭。但做了「擔保人」除了要考慮借款人一旦斷供，要承擔起整筆債務外，都要注意可能影響到自己日後置業時做按揭的難度大增。

在按揭成數方面，做了「擔保人」日後在自己申請按揭時，最高按揭成數要減一成。例如買入800萬元物業，在不加借按揭保險的情況下，正常最高可借60%，但如果你已做擔保人，按揭成數便要減10%。不過，做了「擔保人」不等同你不能做高成數按揭，原理就是銀行最高借50%，另外的30%至40%為按揭保險，這個情況按揭保費會較無做擔保人為高，以800萬元物業做80%按揭為例，無做擔保人/ 無按揭在身，未計折扣下，按揭保費為貸款額的2.47%(640萬元x2.47% = 15.81萬元)。可是，已做擔保人的話，按揭保費要升至貸款額的2.82%(640萬元x2.82% = 18.05萬元)。

另外，購買新居屋也有機會遇到此情況，最近有客戶向我們查詢，他購買新居屋後曾自行到銀行申請按揭，結果多家銀行都因為他做了按揭擔保人，而要將最高按揭成數扣減一成，由原本可做9成按揭，變成只可以做到80%按揭，令他大失預算，不過每間銀行對於新居屋按揭審批及取態都有不同，所以最後都能協助他找到合適銀行並成功批出9成按揭。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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