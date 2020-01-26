1月非住宅物業暫錄791宗註冊　已超上月全月

香港置業行政總裁李志成表示，據土地註冊處資料顯示，本月截至1月23日，各類非住宅物業錄791宗註冊，已超上月全月556宗水平；而與2019年12月同期的441宗相比則增加約79.4%；涉及註冊金額錄約31.88億元，亦超上月全月約29.56億元水平；與2019年12月同期約22.03億元相比則增加約44.7%。

工商舖市場本月至今共錄186宗註冊，較12月同期的170宗增加約9.4%；涉及註冊金額共錄約16.92億元，較12月同期約16.37億元增加約3.4%。當中工廈市場本月至今錄97宗註冊，較12月同期的92宗增加約5.4%；涉及註冊金額錄約6.52億元，較12月同期約7.41億元則減少約12%。

商廈市場方面，本月至今錄39宗註冊，較12月同期的36宗增加約8.3%；涉及註冊金額錄約4億元，較12月同期約4.22億元則減少約5.2%。舖位市場本月至今錄50宗註冊，較12月同期的42宗增加約19.0%；涉及註冊金額錄約6.40億元，較12月同期約4.74億元增加約35.0%。而純車位及其他類別方面，本月至今錄605宗註冊，較12月同期的271宗增加逾1.2倍。

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