音樂串流市三強鼎立　亞馬遜奮起直追Apple

迪士尼的Disney+去年底面世，加上其他新競爭者，令Netflix不再獨大，視頻串流市場正式進入戰國時代，另邊廂，發展更早的音樂串流市場日趨成熟，已走向由Spotify、蘋果公司(Apple Inc.)及亞馬遜三強鼎立的局面。

外媒報道，亞馬遜串流音樂服務Amazon Music的用戶數目已超過5,500萬，幾乎所有均為付費用戶，並逐漸追貼市場「一哥」Spotify，以及緊隨其後的Apple Music。截至去年9月底，Spotify公布每月整體用戶達2.48億，當中付費用戶佔1.13億，而Apple去年夏天表示，Apple Music訂戶約6,000萬。

亞馬遜上世紀90年代在網上售賣CD，並提供MP3下載，但發展音樂串流市場步伐較慢，2016年才面世，較Apple Music足足遲兩年。

不過，Amazon Music急起直追的速度很快，主要是成功透過不同套餐吸客。Amazon Music的月費由零至15美元不等，亞馬遜Prime用戶收費8美元，若只用亞馬遜的揚聲器Echo收聽，月費僅4美元。

亞馬遜沒有透露Amazon Music的收入數字，但相信只佔整體一小部分。Amazon Music主管Steve Boom表示，美國、日本、英國及德國是最主要的市場，而核心的高級版用戶去年增長超過50%。

據顧問公司Midia Research估計，截至去年6月底，Spotify的音樂訂戶佔有率為35%，Apple及亞馬遜則分別為18%及13%。該公司董事總經理Mark Mulligan指出，雖然美國音樂訂閱市場放緩，但Amazon Music有潛力是例外，去年推出只有少量播放歌曲的免費服務，以吸引年青及較年長人士使用串流服務。

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