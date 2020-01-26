多家上市公司馳援內地抗疫　阿里設10億人幣專項基金

●阿里巴巴

阿里巴巴宣布，設立10億元醫療物資供給專項基金，從海內外直接採購醫療物資，定點送往武漢及湖北的醫院。據報，目前已經接觸了42家具備優質口罩供貨能力的海外供應商，並協調義烏、深圳、廣州等58個地區的工廠緊急復工，加快生產醫療物資。

●嗶哩嗶哩

內地影片平台嗶哩嗶哩(美股：BILI，簡稱「B站」)宣布向武漢捐贈1,000萬元。除了向湖北省慈善總會捐贈1,000萬元專項資金，B站還向武漢多家醫院捐贈超過30萬元的醫療防護物資。

●好未來

好未來教育集團(美股：TAL)教育集團決定設立1億元抗擊疫情專項基金。據悉，基金具體措施包括：捐贈給武漢市慈善總會2,000萬元，用於採購醫療物資抗擊疫情；8,000萬元用於教育專項，最大程度幫助湖北及全國疫情地區的學童「停課不停學」。

●瑞幸咖啡

瑞幸咖啡(美股：LK)宣布，向中國紅十字基金會確認捐贈1,000萬元，用於採購口罩、防護服、消毒液、護目鏡等急需醫療物資和其他醫療設備，共同抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎疫情。集團於上周四(1月23日)起，已暫停武漢地區全部門店營業。

●蛋殼公寓

蛋殼公寓(美股：DNK)宣布，將武漢重點醫院周邊數百間專屬房源，為醫護人員提供免費租住。

蛋殼公寓表示，武漢市內交通不便，醫護人員在繁重的工作後，面臨回家的通勤困難。為了解決後顧之憂，讓他們能得到安心休息，該公司特地提供房源予醫護人員租住。

●工商銀行

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