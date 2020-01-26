本周重要經濟大事！英美議息揭盅　A股初七啟市

中國農曆新年假期休市至年初七(31日)啟市，但歐美如常開市。本周有不少重磅數據出爐，包括美國國內生產總值(GDP)、美國及英國央行議息結果齊於周四(30日)揭盅。以下是香港時間：

【1月27日星期一】

17:00 德國1月IFO商業景氣指數

23:00 美國12月季調後新屋銷售

【1月28日星期二】

21:30 美國12月耐用品訂單

23:00 美國1月諮商會消費者信心指數

05:30 美國截至1月24日當周API原油庫存變動

【1月29日星期三】

08:30 澳洲第四季消費物價指數(CPI)

21:30 美國12月批發庫存

23:00 美國12月季調後成屋簽約銷售

23:30 美國截至1月24日當周EIA原油庫存變動

【1月30日星期四】

03:00 美國聯儲局公布議息結果

05:45 新西蘭12月貿易帳

08:30 澳洲第四季進口物價指數

16:55 德國1月季調後失業率

18:00 歐元區1月消費者信心指數終值、1月經濟景氣指數；12月失業率

20:00 英倫銀行(英國央行)公布議息結果

21:00 德國1月CPI初值

21:30 美國第四季核心PCE物價指數、實際國內生產總值(GDP)季率初值

【1月31日星期五】

07:30 日本12月失業率

14:30 法國第四季GDP初值

15:45 法國1月CPI初值

17:00 歐元區1月未季調CPI初值

18:00 歐元區第四季季調後GDP季率初值

21:30 美國12月PCE物價指數、個人支出；加拿大11月季調後GDP

23:00 美國1月密歇根大學消費者信心指數終值

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