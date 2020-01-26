本周重要經濟大事！英美議息揭盅 A股初七啟市
2020年01月26日 17:00
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中國農曆新年假期休市至年初七(31日)啟市，但歐美如常開市。本周有不少重磅數據出爐，包括美國國內生產總值(GDP)、美國及英國央行議息結果齊於周四(30日)揭盅。以下是香港時間：
【1月27日星期一】
17:00 德國1月IFO商業景氣指數
23:00 美國12月季調後新屋銷售
【1月28日星期二】
21:30 美國12月耐用品訂單
23:00 美國1月諮商會消費者信心指數
05:30 美國截至1月24日當周API原油庫存變動
【1月29日星期三】
08:30 澳洲第四季消費物價指數(CPI)
21:30 美國12月批發庫存
23:00 美國12月季調後成屋簽約銷售
23:30 美國截至1月24日當周EIA原油庫存變動
【1月30日星期四】
03:00 美國聯儲局公布議息結果
05:45 新西蘭12月貿易帳
08:30 澳洲第四季進口物價指數
16:55 德國1月季調後失業率
18:00 歐元區1月消費者信心指數終值、1月經濟景氣指數；12月失業率
20:00 英倫銀行(英國央行)公布議息結果
21:00 德國1月CPI初值
21:30 美國第四季核心PCE物價指數、實際國內生產總值(GDP)季率初值
【1月31日星期五】
07:30 日本12月失業率
14:30 法國第四季GDP初值
15:45 法國1月CPI初值
17:00 歐元區1月未季調CPI初值
18:00 歐元區第四季季調後GDP季率初值
21:30 美國12月PCE物價指數、個人支出；加拿大11月季調後GDP
23:00 美國1月密歇根大學消費者信心指數終值
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