武漢肺炎挫旅遊業！中國客大減　呢兩國最傷...

武漢肺炎肆虐，目前已蔓延至全球多個地區，對旅遊業影響至深。是次疫情嚴重，中國發旅遊禁令，旅行社停辦所有出入境旅行團，勢重挫中國旅客熱門旅遊地日本和泰國經濟。

【泰國】

外媒報道，泰國政府數據顯示，中國旅客(大多數為旅行團客)去年在泰國花費總額近180億美元(約1,404億港元)，佔整體外國旅客收入超過四分之一。據世界旅遊觀光協會數據，整個旅遊業對國內生產總值(GDP)的貢獻高達21%。

隨着泰銖猛烈升值，當地旅遊業和出口嚴重受壓，政府已在過去數月推出逾100億美元的刺激措施，以緩衝經濟。但分析仍預計，泰國2019年經濟增長速度仍為5年來最慢。

泰國渣打銀行經濟學家Tim Leelahaphan表示，泰銖升值可能影響旅遊業的增長。而新的冠狀病毒起源於中國，加上泰國病例有上升風險，以及中國禁止團體旅遊，可能進一步拖累泰國旅遊業表現。事實上，泰國旅遊和休閒業指數上周已急挫6%，成為表現最差的行業

【日本】

日本政府早前指出，希望今年訪日外國旅客增至4,000萬人次，不過病毒擴散下，恐怕難以達到目標。

從2002年起，日本政府採取放寬簽證審批的措施，到日本的遊客激增近四倍，至3,190萬人。日本國家旅遊局發布的估算，2019年訪日遊客人數達到創歷史新高的3,188萬人，中國遊客佔總體三成。截至2018年數據，中國客在日本消費增長15%，達1.77萬億日圓，佔整體消費約37%。

三菱日聯證券分析師早前發表報告指，武漢肺炎病毒對日本經濟的影響，可能超過2003年「沙士」爆發。如果新的病毒進一步傳播，達到與2003年相似的規模，預計到日本的外國遊客人數所產生的負面影響將超過2003年，GDP表現難言樂觀。

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