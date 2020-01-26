油市新風險！利比亞日均產油量銳減90萬桶

外國媒體報道，利比亞國家石油公司指，主要油田和生產設施關閉導致當地原油日產量從原來的平均120多萬桶銳減至32萬多桶，減幅達近90萬桶，造成每日損失約為4,277萬美元。

據報，在截至1月23日的六天內相關損失達近2.56億美元，原油生產損失累計達到390.73萬桶。利比亞國家石油公司試圖讓民眾放心，表示「大多數地區仍可使用燃料」，並且「中部和東部地區有足夠的存儲空間」。

1月中旬，多個效忠東部武裝「國民軍」領導人哈夫塔爾的利比亞部落控制並封鎖了東部5個石油港口，導致利比亞國家石油公司被迫減產，石油出口接近停擺。

長期以來，石油是利比亞國民經濟的生命線，也是動亂的關鍵因素之一，衝突方爭相控制油田及其稅收。利比亞的石油儲量為世界第九，非洲第一。

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