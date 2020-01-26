內地賀歲電影「縮沙」　初一票房僅錄181萬人幣

武漢肺炎蔓延全國，多部賀歲電影推遲上畫，重挫農曆新年票房收入。內地媒體報道，貓眼專業版數據顯示，年初一(25日)全國電影票房收入181萬元人民幣(下同)，而豬年年初一的票房則有14.58億元。

目前，影院排片仍以2019年年底上映的《葉問4》《誤殺》《寵愛》為主，三部電影大年初一分別錄得票房收入51.97萬元、47.07萬元、30.63萬元。

早前最少七部賀歲電影宣布撤出新春檔期，包括《緊急救援》、《唐人街探案3》、《奪冠》、《急先鋒》、《姜子牙》、《熊出沒．狂野大陸》以及《囧媽》等。有業內人仕估計，今次撤檔票房至少蒸發100億元。

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