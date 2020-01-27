武漢肺炎：日股曾挫逾500點 金價及日圓受捧

中國湖北武漢肺炎疫情肆虐全球，單是內地全國病例確診個案已逾2,700宗，導致80人死亡；為防控疫情，內地春節假期延長至2月2日，而各地學校亦推遲開學日期。

中港股市周一(27日)繼續假期休市，但市場憂慮疫情持續惡化，俗稱「黑期」的新加坡港股期指大挫逾800點或3%，跌穿27,100點，而上周五(24日)港股半日市收報27,949點。

於亞洲交易時段中，日本日經225指數低開近400點或1.6%後，跌幅曾進一步擴大至逾500點或2%，暫低見23,317點。板塊方面，能源、工業及金融股全線跌逾1%。個股中，太陽誘電及三井造船齊挫逾3%。

投資者憂慮情緒升溫，美股道指期貨受壓，道瓊斯工業平均指數期貨、標普500指數期貨及納斯達克100指數期貨均跌逾1%。

油價被拋售，布油及紐油皆挫逾2%，分別低見每桶58.68美元及52.15美元。

人民幣下跌0.4%，離岸人民幣(CNH)兌美元由6.934，跌至6.9615；每百港元兌89.42元人民幣。

市場避險意識趨升，金價及日圓受捧，金價一度漲1%或17美元，升至每安士1,588美元水平。日圓曾升0.5%，兌每美元高見108.73，每百日圓兌7.1323港元。

美匯指數報97.81。

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