【專家樓評】李志成：新盤銷情熱　迎來小陽春

中美正式簽署首階段貿易協議，減低市場不確定性，利好大市氣氛，近日樓市交投活躍，一二手市場迎來小陽春。受今年頭炮天水圍新盤銷情旺熱帶動，一手表現理想，帶旺二手睇樓活動，承接不俗。

本港社會事件持續逾半年，影響零售餐飲市道，投資者取態亦較審慎，不過本港樓價只是輕微調整，2019全年樓價仍然升約2.5%。

資金流向方面，本港銀行體系結餘以及港元存款總額都維持於穩定水平，而港匯強勢持續，未見有資金明顯外流迹象，更陸續有新股於香港上市，可見投資者對本港長遠金融體系有信心，國際金融中心地位未被動搖，對本港樓市發展有支持。

最近全球多國央行持續實施量化寬鬆，放水力穩經濟，持有大量現金只會面臨貶值，投資於物業更加能享受資產增值的回報。

中美貿易戰暫時休戰，累積的購買力得以釋放，一手市場熾熱，而二手受制於一手貼市價開盤，業主放盤態度亦軟化，願意擴闊議價空間促成交易。短期內多個新盤登場，長沙灣新盤以及西半山新盤先後出擊，勢將吸納大批市場購買力，刺激交投，樓市小陽春有望延續至農曆新年之後。

香港置業行政總裁 李志成

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