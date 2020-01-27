武漢肺炎：銀保監及銀行業協會發指引籲加強金融服務

中國湖北武漢肺炎疫情未見緩和，為配合做好疫情防控工作，內地金融機構先後發出相關指引。

其中中國銀保監會就加強銀行及保險業金融服務有關事項發出5大通知，包括：1)落實疫情防控要求；2)保障金融服務順暢；3)開闢金融服務綠色通道；4)強化疫情防控金融支持；5)做好受困企業金融服務。

銀保監會在上述指引中特別強調，對受疫情影響，暫時失去收入來源的人，要靈活調整住房按揭及信用卡信貸還款安排，並優先處理感染新型冠狀病毒的出險理賠客戶。

針對受影響較大的批發零售、住宿餐飲、物流運輸及文化旅遊等行業，不得盲目抽貸、斷貸、壓貸，鼓勵適當下調貸款利率、完善續貸及增加信用貸款等。

另外，要積極滿足衛生防疫、公共衛生基礎設施建設等方面的融資需求，強調特事特辦、急事急辦，但不得借疫情渲染炒作金融產品。

此外，中國銀行業協會亦提出5大重點、共15項倡議，強調以優質的金融服務利好疫情防控，包括：1)將疫情防控工作作為目前最重要的工作；2)加大信貸支持，全力服務疫情防控；3)及時提供優質快捷高效的金融服務，大力服務疫區客戶；4)履行社會責任，向重點疫區獻愛心；以及5)做好安全防護，關愛客戶和員工。

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