【專家樓評】陳坤興：一手細單位仍受追捧
2020年01月27日 12:00
東網電視更多新聞短片
去年新盤市場可說是豐收的一年，去年整體一手銷售量約18,700伙，當中仍以一房、兩房的細單位最受追捧，佔整體新盤銷售的62%之多，相對於2018年的58%顯著增加。
去年全年全港共售出約5,150伙一房單位，較2018年的3,800伙，按年增加35.5%，同時間開放式單位全年銷量亦升至約2,200伙，較2018年的1,400伙大升57%。
近年新盤銷售仍然以細單位作主導，當中開放式單位以至一房單位所佔的銷售比例亦遂年增加。數據顯示，現時市場對上車盤的需求持續增加，無論是急於上車的新婚一族、以至分支家庭的需求，相信今年新盤市場仍以細單位主導。
Q房網香港董事總經理 陳坤興
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。