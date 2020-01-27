武漢肺炎：A股如期周五復市？業界指未必...

受累中國湖北武漢肺炎疫情爆發，中央周一(27日)決定延長農曆新年假期，由原訂1月24至30日，推遲多3天直至2月2日為止。

業界關注原定於周五(31日)復市的滬深股市會否有變，據內媒周日(26日)引述監管層相關人士稱，會持續關注相關情況。不過，參照於2003年沙士疫情期間，內地曾經延長「五一」假期的休市時間4個交易日，故市場普遍預期，金融市場亦可能一併延長，估計不排除會延至2月初始正式農曆新年後首個交易日。當然一切變動尚待內地官方聲明。

回顧A股於豬年最後一個交易日(1月23日)，三大指數走勢明顯受壓。滬綜指失守3,000點，收市報2,976點，跌84點或2.75%，創有史以來春節前交易日最大跌幅；深成指跌穿11,000點關，收市挫390點或3.52%，報10,681點；創業板指跌66點或3.32%，報1,927點。

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