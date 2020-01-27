武漢肺炎：金貿場初五開市儀式如期舉行 惟不對外開放
2020年01月27日 14:42
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(中新社圖片)
金銀業貿易場宣布，原定於周三(大年初五)的農曆新年首個交易日開市儀式將如期舉行，惟評估近日新型冠狀病毒的感染風險程度，以嘉賓、傳媒及市場內員工健康及安全為首要考慮，決定開市儀式不對外開放，以便控制出席人數。
金貿場表示，自1910年成立至今，一直保留競價第一口亞洲金價儀式。110年來，除了1941至1945年，因太平洋戰爭爆發，香港淪陷而關閉外，其餘時間，均依照章程營業。即使在1980年蘇聯與阿富汗戰事時期，當時全世界主要金巿悉數停板，惟獨金貿場倚靠健全制度，成為全球唯一照常運作的金巿。
金貿場首長將主持1月29日(大年初五)新春開市儀式，儀式後，現貨金市場如常營運，而電子交易平台由年初一開始一直照常運作，沒有休市。
第一口金價將會在金貿場網站公布，現貨金收市價會於同日收市後發新聞稿。
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