武漢肺炎：市場估聯儲年內減息機會高 金價或再試1600

外國傳媒報道，投資者除了關注武漢肺炎的疫情進展外，美國聯儲局亦會在香港時間周四(30日)凌晨3時公布議息結果，目前市場對2020年聯儲局再減息一次的預期仍然較強，時間應在下半年。一旦如此，金價將更受惠。現貨黃金現報每安士1,578.5美元，漲0.44%，曾高見每安士1,588美元，為1月8日以來最高。

聯儲局主席鮑威爾曾明確表示，除非對經濟前景的評估出現重大變化，否則不會調整利率。

分析員認為，市場正等待聯儲周周四凌晨的政策評述，若官員認為近期「黑天鵝」事件已對全球經濟造成不可逆轉的衝擊，現貨金價將再度上試1,600美元的關鍵阻力位。

另外，全球最大黃金買家──交易所買賣基金SPDR Gold Trust上周披露持股量上升0.2%，至900.58噸，暗示市場買金需求仍在增加，將對金價構成支持。

有調查顯示，華爾街人士和一般投資者繼續看好黃金，因全球經濟增長的不確定性可能繼續引發黃金的需求。其中，有59%人認為金價將上漲；12%認為下跌；29%認為將橫行。

－－－－－－