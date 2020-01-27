以史為鑑：今次鼠年首日將重蹈2008年覆轍？

湖北武漢肺炎疫情持續，擴散趨勢未止，雖然中港股市周一及周二(27及28日)繼續假期休市，但俗稱「黑期」的新加坡港股期指照常交易，周一更愈跌愈有，曾低見26,917點，較上周五(24日)年三十收市27,949點大幅低水1,032點。

目前市場人士相信，即使港股周三(29日)才啟市，但周二變化也不會太大，意味着今年「紅盤」大幅低開的機會相當高。回顧2008年鼠年，當年「開局」也十分慘淡。

【2008年鼠年首日市況】

2008年鼠年首個交易日內地股市寒風陣陣，在大量限售股解禁及大行發表唱淡全球股市的言論雙重打壓下，滬綜指及深成指均跌逾2%，當年創下2003年以來首次「開局」跌市，滬綜指當日曾跌3.15%，收市跌2.37%，報4,490點；深成指跌2.12%，報16,502點。港股則在新春首個交易日暴挫853點，當年打破了11年以來紅盤高開的「傳統」。

根據恒指過去4次鼠年表現(1972年、1984年、1996年，以及2008年)，恒指「三升一跌」，其中以1972年的鼠年表現最強，累升2.21倍，惟1973年隨即爆發股災；1984年升29.5%，惟期間因政治問題而一度創下連跌10日的紀錄；1996年升17.8%，惟1997年底就爆發了亞洲金融風暴；至於2008年更發生了百年一遇的金融海嘯，恒指大挫46.4%。

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