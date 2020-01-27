武漢肺炎：瑞信披露內地返港員工最新安排

根據彭博獲得的一份瑞信集團備忘錄顯示，該集團告訴香港員工，如果他們剛剛從中國內地返回，就最少14天之內不要前往辦公室。

該備忘錄顯示，過去兩周曾前往中國內地的員工在14天之後，應當與直屬經理和人事部門聯繫，隨後再返工。備忘錄還要求，任何有發燒或感冒癥狀的員工在家辦公，直到有醫生證明其狀況可以返工為止，同時還將限制非必要的商務差旅。

由於香港周一(27日)為公共假期，瑞信的兩名香港發言人未立即回覆採訪。根據其網站，截至2018年底，總部在蘇黎世的瑞信於全球共有超過45,000名僱員。香港是其地區樞紐。

備忘錄稱，在香港政府把對冠狀病毒的應變等級提升到「緊急」級別後，此舉是為了「保衛我們的員工和客戶」。該行還指出，其主要辦公室所在地環球貿易廣場也將開始測量體溫。

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