武漢肺炎：日本今年4千萬遊客目標勢落空　勁過沙士

武漢肺炎疫情擴散，中國政府叫停所有出外旅行團，對亞洲區的旅遊業立竿見影，據報，在東京銀座三越百貨購買化妝品的中國遊客較往常少。外界估計，隨着疫情影響浮現，日本政府原本希望趁今年東京舉行夏季奧運，今年訪日旅客達4,000萬人次的目標勢落空。

日本首相安倍晉三上任後銳意發展旅遊業，措施包括放寬旅客簽證，令訪日旅客數目自2012年以來，爆升近4倍至去年的3,190萬人次。由於最初的2020年2,000萬旅客人次目標數年前早已達到，當局遂把目標調高1倍至4,000萬人次。

中國旅客去年佔整體訪日旅客比率升至近1/3，抵銷日韓糾紛及惡劣天氣導致旅客減少的影響，而中國旅客去年消費增加15%至1.77萬億日圓，佔整體近37%。據2018年最近的數字顯示，旅行團佔中國訪日旅客比率近1/3。

三菱UFJ摩根士丹利證券經濟師指出，由於旅遊業近年急速發展，相信今次疫情對日本經濟的影響大過2003年沙士，即使扣除外遊的日本人預期同樣減少，相信對日本國內生產總值(GDP)的淨影響是負數。

無論如何，武漢肺炎的影響率先反映在股市身上，周一(27日)即中國官方宣布出團禁令首個交易日，東證指數急跌1.6%，創去年10月以來最大跌市。

Uniqlo母公司迅銷股價周一插5.7%，18個月來最傷，化妝品牌資生堂股價亦跌5.5%，兩家公司最近一個財年有近兩成收入來自中國，還未計中國旅客在日本的購物的消費。至於經營東京迪士尼樂園的Oriental Land股價亦挫7.8%，5年以來最慘。

富瑞分析員Michael Allens認為，今次疫情對日本零售商而言猶如雪上加霜，因為之前已受和暖冬天及消費稅上調的打擊。他相信遊客最終會回來，但最大不明朗是疫情持續多久，而市場討厭這不明朗情況。

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