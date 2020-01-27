【深度解構】唔止股災咁簡單　武漢肺炎恐令全球經濟攬炒

外國傳媒報道，市場日益憂慮今次武漢肺炎會令全球經濟「攬炒」！最主要原因是今時今日的中國已是全球第2大經濟體，影響力大大增加，已不能再簡單地與2003年「沙士」疫情比較！回看2003年，即使疫情爆發，也未至於影響全球，換言之，今次逆「疫」形勢更嚴峻，任何人也不會袖手旁觀。

【中國經濟佔全球19%比重】

丹麥最大銀行──丹斯克銀行(Danske Bank)分析員最新預期，由於今次疫情將嚴重打擊中國服務業，而目前的服務業規模佔整個中國經濟總量達54%，已遠高於2003年「沙士」爆發時的42%；再加上中國經濟增長比重今年料佔全球達19%，遠高於2003年「沙士」時的9%，這意味着一旦中國經濟陷入停頓，全球也不會好過。

因此，全球經濟絕對是進入了「未知水域」，影響有多大、多深、多廣，將視乎疫情進展。

【首季經濟增長恐難「保五」】

Capital Economics資深中國經濟學家Julian Evans-Pritchard表示，該病毒迅速傳播，意味毫無疑問會衝擊今季全球經濟增長。

Oanda資深市場分析師Edward Moya指出，愈來愈多人意識到，實施旅行禁令將開始對經濟產生重大影響，預期2020年首季中國經濟增長可能被拖累1個百分點、甚至更高。

回看中國2019年首季經濟增長6.4%，一旦被拖低1個百分點或更多，即今年首季經濟增長僅處於「5%水平」、隨時不能「保五」。

【鄰國日本已確認勢受勢】

事實上，日本的狀況已表明，上述分析絕非靠嚇！隨着武漢肺炎疫情擴散，中國政府叫停所有出外旅行團，對亞洲區的旅遊業立竿見影，據報，在東京銀座三越百貨購買化妝品的中國遊客較往常少。外界估計，隨着疫情影響浮現，日本政府原本希望趁今年東京舉行夏季奧運，今年訪日旅客達4,000萬人次的目標勢落空。

日本首相安倍晉三上任後銳意發展旅遊業，措施包括放寬旅客簽證，令訪日旅客數目自2012年以來，爆升近4倍至去年的3,190萬人次。由於最初的2020年2,000萬旅客人次目標數年前早已達到，當局遂把目標調高1倍至4,000萬人次。

●中國旅客佔近1/3

中國旅客去年佔整體訪日旅客比率升至近1/3，抵銷日韓糾紛及惡劣天氣導致旅客減少的影響，而中國旅客去年消費增加15%至1.77萬億日圓，佔整體近37%。據2018年最近的數字顯示，旅行團佔中國訪日旅客比率近1/3。

三菱UFJ摩根士丹利證券經濟師指出，由於旅遊業近年急速發展，相信今次疫情對日本經濟的影響大過2003年沙士，即使扣除外遊的日本人預期同樣減少，相信對日本國內生產總值(GDP)的淨影響是負數。

●日本股市周一大跌

無論如何，武漢肺炎的影響率先反映在股市身上，周一(27日)即中國官方宣布出團禁令首個交易日，東證指數急跌1.6%，創去年10月以來最大跌市。

Uniqlo母公司迅銷股價周一插5.7%，18個月來最傷，化妝品牌資生堂股價亦跌5.5%，兩家公司最近一個財年有近兩成收入來自中國，還未計中國旅客在日本的購物的消費。至於經營東京迪士尼樂園的Oriental Land股價亦挫7.8%，5年以來最慘。

富瑞分析員Michael Allens認為，今次疫情對日本零售商而言猶如雪上加霜，因為之前已受和暖冬天及消費稅上調的打擊。他相信遊客最終會回來，但最大不明朗是疫情持續多久，而市場討厭這不明朗情況。

【金融市場已知驚】

若以目前金融市場的反應來看，已顯示情況不容樂觀！俗稱「恐慌指數」的VIX指數目前在美股開市前狂飆26.85%，高見18.47，為去年10月10日以來首次升穿18，同時非常接近20的長期平均值，意味股市有驚慌迹象。美國道指期貨現挫454點；現貨金價報每安士1,584.92美元，漲0.85%。

【港股「黑期」曾低水逾千一點】

雖然中港股市周一及周二(27及28日)繼續假期休市，但俗稱「黑期」的新加坡港股期指照常交易，周一更愈跌愈有，曾低見26,853點，較上周五(24日)年三十收市27,949點大幅低水1,096點。

【美債息暴瀉 聯儲局下一步恐「減息」】

市場已愈益猜測美國聯儲局減息機會大增，即使不減息，也不會加息，信號來自債券市場。

反映整體融資成本的10年期美國國債孳息率現報1.6218厘，大跌3.69%，已連跌5個交易日，較1月17日收報1.8215厘，已累瀉近0.2厘。

更甚的是，最能反映市場對聯儲局利率去向預期的2年期美債息低見1.4347厘，大跌4%，更已連挫6個交易日。由於目前聯邦基金利率處於1.5至1.75厘區間，即目前市場預計短期內減息機會增。

－－－－－－