武漢肺炎：專注發展半導體是疫情大爆發原因？

武漢肺炎疫情進一步擴大，有外國財經媒體專欄作家表示，武漢專注於發展半導體事業，可能是疫情爆發的原因之一。

回看「中國製造2025」推動內地高科技產業發展，武漢2018年就貢獻湖北省經濟總量達37%，以武漢為中心的「一芯兩帶三區」，更是半導體發展重鎮。武漢市甚至有將近9%人口是大學生，遠高於北京及上海，肩負着「深圳第二」的重擔。

然而，在城市急速擴張的同時，武漢的公共衛生服務卻未跟上，從預算來看，大量財政熱點放在科技研究領域，公共衛生預算卻停滯不前。此外，也有不少市民抱怨海鮮市場衛生環境太差，但遲遲未見政府改善。

分析又擔心今次疫情對內地經濟的影響，尤其是地方政府已面臨財政問題、債務違約事件又暴增，後果難以估計。

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