樓價UPDATES：各區二手陸續發市

踏入鼠年，二手樓市買賣開始起動，大角咀奧柏‧御峰及亮賢居相繼發市。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍

●大角咀奧柏‧御峰2座中層C室，實用面積332方呎，以605萬元售出，呎價18,223元。

●大角咀亮賢居低層C室，實用面積555方呎，以850萬元獲承接，呎價15,315元。

●奧運站一號銀海1座高層C室，實用面積756方呎，三房套房間隔，成交月租36,500元，實用呎租48.3元。

●荔枝角曼克頓山3座中層G室，實用面積674方呎，兩房間隔，減租1,000元，以月租29,000萬元租出，實用呎租43元。

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新界

●馬鞍山海濤居4座高層A室，實用面積626方呎，三房連套房間隔，開價950萬元，議價後以928萬元易手，實用呎價14,824元。原業主於1996年以418萬元購入單位，持貨24年帳面獲利約510萬元，單位升值約1.22倍。

●馬鞍山迎海‧駿岸8座中層D室，實用面積496方呎，兩房間隔，開價約800萬元，減至785萬元售出，實用呎價15,827元。

●屯門豐景園5座中層5室，實用面積341方呎，兩房間隔，以478萬元成交，實用呎價14,018元。

●屯門兆山苑M座高層5室，實用面積546方呎，減價700元，至1.13萬元租出單位，以實用面積計算呎租20.7元。陳氏續稱，如以同類型單位銀行估價約472萬作計算，該單位的租金回報率達2.9厘。

●青衣青怡花園1座中低層G室，實用面積547方呎，三房連套房間隔，以777萬元易手，實用呎價14,205元。

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