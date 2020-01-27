武漢肺炎：鄭州河南為生產重鎮　iPhone供應鏈恐生變

美國財經媒體彭博行業研究(BI)認為，武漢肺炎疫情加劇，與湖北比鄰的河南省確診病例亦增加，可能導致鴻海在鄭州iPhone組裝廠在農曆新年假期後繼續放假，不利整個iPhone供應鏈。

事實上，中國官方已宣布，將春節假期由1月30日延長至2月2日。鴻海的鄭州iPhone組裝廠距離肺炎爆發源頭武漢市約500公里。

報道指出，鄭州和河南省目前仍是iPhone和智能手機供應鏈的重鎮，雖然業界因中美貿易戰的關係，已陸續分散布局至越南、泰國、馬來西亞、墨西哥等地，但多數仍在中國，尤其是河南省保留龐大投資。

資料顯示，河南去年佔中國智能手機出口達1/4，而中國智能手機外銷額佔全球約27%。鴻海對河南貿易貢獻佔比超過60%。

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