武漢肺炎：開年撞正大冧市點算好？睇睇呢3招

武漢肺炎疫情進一步擴散，全球金融市場霎時風聲鶴唳，俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指更較上周五(24日)現貨收市低逾千點，意味初五(29日)鼠年啟市凶多吉少。無論投資者係睇長線定短炒，怕且個心都離一離，先送上包括「股神」巴菲特留下的3招，應對股市大波動，睇吓邊招啱你！

【切忌衝動 甩身避險】

「股神」巴菲特講過，大冧市時最好係乜都唔做。大冧市時先又買又賣，通常都唔會有好結果，賣咗升番又唔忿氣，買咗再跌仲驚，倒不如暫時遠離個市。

【重整組合 趁機換貨】

好多人只着眼「股市未跌完」，忘記股市長遠會不斷創新高，所以唔好只諗住拋售，可趁跌市換貨，令投資組合更多樣化。

【熊市較短 長遠樂觀】

即使股市歷史上曾狂插90%，但未試過就咁玩完。根據番First Trust Advisors數據顯示，熊市通常比較短暫，平均得1.4年，牛市則平均長達9年，所以投資者不妨樂觀睇長遠少少。

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