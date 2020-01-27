武漢肺炎：全球股市嚇窒　道指早段瀉549點

市場憂慮武漢肺炎擴散衝擊經濟，全球股市受壓，美股道指繼上周五低收170點後，周一(27日)開市早段再挫549點，至28,440點；納指挫226點，至9,088點；標指挫58點，至3,236點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指照常交易，周一更愈跌愈有，曾低見26,845點，較上周五(24日)年三十收市27,949點大幅低水1,104點。

對內地經濟敏感的大型科技股如蘋果公司(Apple Inc.)股價早段挫3.12%，至308.37美元；晶片股高通股價亦挫2.93%，至87.02美元。航空股顯著下跌，美國航空股價早段挫4.56%，至26.38美元。

在美上市的中資概念股普遍大冧，阿里巴巴跌5.97%，百度跌6.28%，京東跌5.82%，蔚來汽車跌14.38%，攜程跌9.31%。

同日較早前，少數沒有休市的亞洲股市均顯著下跌。日本日經平均指數收市挫483點或2.03%，至23,343點；東證指數挫1.61%，至1,702點，兩指數今年升幅均化灰。泰國股市收市挫2.89%，創2016年以來最傷，印尼和印度股市亦分別低收1.78%和1.1%。南韓、新加坡和澳洲等地則假期休市。

內地暫停旅行團，亞洲旅遊和零售股周一重創，日本資生堂股價一度狠挫8.17%；經營東京迪士尼樂園的Oriental Land股價更一度狂瀉8.46%；日本航空股價亦曾挫4.63%。與此同時，新加坡政府表示，如有必要，可能會為旅遊和運輸業提供退稅。

歐股接力下跌，英、法和德國股市周一分別最多挫2.32%、2.25%和2.13%。歐洲奢侈品股成重災區，瑞士鐘錶品牌Swatch股價一度挫3.85%、卡地亞母公司歷峰集團股價曾挫3.09%、Gucci母公司開雲集團(Kering)股價曾挫5.42%，英國奢侈品牌Burberry股價亦曾挫5.69%。

商品跌價亦拖累一眾採礦股表現，在英國掛牌的必和必拓和力拓股價分別最多挫4.46%和4.96%，英美公司股價亦最多瀉5.96%。

Asymmetric Advisors策略員Amir Anvarzadeh表示，股市上周表現仍相對冷靜，相信疫症恐慌對投資信心的影響尚未全面浮現，由於農曆新年期間，許多人已經在內地到處流竄、甚至到其他國家旅遊，疫情擴散的全面影響最快可能要到2月中左右才會明朗化。

不過，摩根大通策略員包括馬泰卡表示，雖然內地疫情很可能會惡化，但根據過往經驗顯示，疫症爆發對市場的衝擊趨於有限，而且與內戰和恐怖襲擊等事件相似，是趁低入市機會多過拋售理由。他續稱，根據往績，股市初期跌得愈多，之後反彈幅度就愈大，這些事件不會引發長時間的拋售，更會於數周內出現低吸良機。

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