鼠年新盤貨如輪轉　投資名人醒你樓市攻略！

2020年新盤市場開局理想，踏入鼠年，各大發展商勢將進一步加速開盤，料將推動整體一手住宅交投節節上升。

【新地續月月有樓賣】

而集團今年亦有機會推出東半山超級豪宅CENTRAL PEAK，項目設有53伙分層戶，三房及四房單位面積分別約1,700及2,100方呎，亦提供不少特色戶，最大面積約3,000方呎。

該公司副董事總經理雷霆早前表示，近期市場氣氛好轉，加上股市上升，市場剛性需求大，今年樓市可望健康發展。

【信置五千單位登場】

他透露，眾多計劃推售項目中，以西貢133 PORTOFINO可望最快農曆新年後登場，由於屬低密度發展，只提供26個分層戶及7座洋房，主力針對換樓客源。而今年重頭戲之一的何文田St. George's Mansions正待批預售樓花同意書，希望於第一季內推出市場。

【恒地屯門項目搶灘】

同時，年內有多個其他市區發展項目計劃推出市場，部分屬於不同系列的後續期數，當中位於旺角的利奧坊第三期，提供近500伙，而西營盤藝里坊第二期則將興建約250伙。

【長實康城盤響頭炮】

該公司執行董事趙國雄早前指出，隨着中美貿易戰有進展，預計今年市況會較去年好，估計樓價上落波幅約5%。

【新世界鐵路盤矚目】

該公司年內主力部署推售大圍站上蓋大型樓盤，當中第一及二期分別提供約800與1,400伙，單位間隔多元化，由開放式至四房不等，最快第一、二季可發售。

至於同系原本一直收租的跑馬地桂芳街8號住宅物業，早前已向租客收回單位，最快第一或二季推出轉租為售，不排除以全幢形式或分拆出售，項目提供156伙，單位間隔包括開放式及一房戶。

【會地市區多盤齊發】

會德豐地產近年售樓量節節上升，鼠年亦將推售多個大型市區項目。該公司常務董事黃光耀透露，旗下將軍澳日出康城9C期，早前已獲批出預售樓花同意書，提供503伙，預計農曆新年後籌備啟動銷售攻勢。事實上，同屬第9期發展的MARINI及GRAND MARINI，開盤至今累售逾850伙，佔可售單位逾80%，套現約70億元。

至於同系觀塘茜發道對出項目，各期合共將建逾1,000伙，第一期設413伙，現正待批預售文件，料亦有機會年內推出市場。而啟德沐泰街項目兩期共涉646伙，預計下半年亦可望發售。

－－－－－－

投資名人樓市攻略

【陳永傑：吼實首季入市良機】

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，近月各區住宅物業成交價下調，帶動交投量顯著回升，買賣氣氛轉趨活躍，料鼠年樓市開局不俗。他又指出，去年第四季市況過度疲弱，目前各區也有平價放盤，發展商也願意提供較多優惠，令今年首季成為入市良機。他相信，首季樓市交投情況會改善，將由去年第四季的谷底反彈，首季住宅買賣個案有機會錄得倍數升幅，而全年整體樓價預計可上升一成。

【布少明：二手交投睇升一成】

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，鼠年將會是樓市先苦後甜的一年，起初表現並不突出，但相信第二季後購買力會漸漸釋放。他又相信，二手市全年交投量，較豬年會有約一成增長，而政府放寬按揭保險樓價上限，加上剛性需求及低息環境支持，預期約600萬元樓價的中小型單位將會主導大市，鼠年整體樓價會有約5%漲幅。

【李根興：舖市年末谷底回升】

盛滙商舖基金管理行政總裁李根興表示，鼠年舖市料呈U形走勢，2至4月舖位租售價格預期會繼續向下，直至夏季消費市道轉旺時，舖市才可見底。臨近年底，他料市況可能出現平穩或輕微回升情況。他又指出，入市買舖的好時機普遍為見底前的半年左右，故投資者可趁今年首季把握機會，建議可嘗試鋤價兩至三成，如遇上位置較差舖位，可劈得更深。

【蔡志忠：寫字樓可鋤價兩成】

資深投資者蔡志忠稱，鼠年投資物業市場依然淡靜，相信農曆新年過後，有不少零售商戶會倒閉，吉舖數量增加，屆時並會引發骨牌效應，拖累寫字樓市場。他預料，上半年商廈及舖位市場走勢持續向下，成交量將顯著減少。不過，他認為，下半年起市況會在低位徘徊，屆時可以考慮入市「執筍嘢」，建議無論寫字樓或商舖，也可以大膽還價逾兩成。

－－－－－－