東方日報B2：全球冧市　道指曾挫549　恒指ADR瀉千一

市場憂慮武漢肺炎擴散，全球股市受壓，美股道指繼上周五低收170點後，周一早段再挫549點，報28,440點；納指挫226點，報9,088點；標指挫60點，報3,234點。俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數最多抽升30%，創去年10月以來新高。有分析員憂慮，疫症爆發的影響尚未全面反映在市場上。

對內地經濟敏感的美國大型科技股如蘋果公司(Apple Inc.)股價周一早段挫3.9%，至305.89美元；晶片股高通亦挫3.39%，至86.61美元。航空股顯著下跌，美國航空早段挫5.54%，至26.11美元。

亞太股市全線下挫。日本日經平均指數收市挫483點或2.03%，至23,343點，今年升幅化灰。泰國股市則挫2.89%，創2016年來最傷，印尼和印度分別低收1.78%和1.1%。

內地暫停旅行團，亞洲旅遊和零售股重創，日本資生堂股價曾挫8.17%；經營東京迪士尼樂園的Oriental Land更曾瀉8.46%；日本航空曾跌4.63%。新加坡政府更指，如有必要可能會為旅遊和運輸業提供退稅。

歐股接力下跌，英、法和德國股市周一分別最多挫2.55%、2.79%和2.72%。歐洲奢侈品股成重災區，瑞士鐘錶品牌Swatch股價一度挫4.5%、卡地亞母公司歷峰集團股價曾挫3.59%、Gucci母公司開雲集團(Kering)曾挫5.42%，英國奢侈品牌Burberry亦曾挫5.69%。另外，商品跌價拖累一眾採礦股表現，在英國掛牌的必和必拓和力拓股價，分別最多挫4.72%和5.18%。

Asymmetric Advisors策略員表示，股市上周表現仍相對冷靜，相信疫症恐慌對投資信心的影響尚未全面浮現，由於農曆新年期間，許多人已經在內地到處流竄，甚至到其他國家旅遊，疫情擴散的全面影響可能要到2月中左右才會明朗化。

不過，摩根大通策略員表示，雖然內地疫情很可能會惡化，但根據經驗，疫症爆發對市場衝擊趨於有限，而且與內戰和恐怖襲擊等相似，是趁低入市機會多過拋售理由。他續稱，根據往績，股市初期跌得愈多，之後反彈幅度就愈大，這些事件不會引發長時間拋售，更會於數周內出現低吸良機。

－－－－－－