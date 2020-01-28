歐股收市受壓　奢侈品股成重災區

市場憂慮武漢肺炎擴散，環球金融市場顯著受壓，歐洲股市全線向下。英國富時100指數收報7,412點，跌173點或2.29%；法國CAC指數收報5,863點，跌161點或2.68%；德國DAX指數收報13,204點，跌371點或2.74%。

奢侈品股成重災區，瑞士鐘錶品牌Swatch股價收挫2.54%、卡地亞母公司歷峰集團股價下跌2.72%、Gucci母公司開雲集團(Kering)挫3.61%，英國奢侈品牌Burberry亦下插4.79%。

另外，商品跌價拖累一眾採礦股表現，在英國掛牌的必和必拓和力拓股價，分別收挫4.23%和2.83%。

投資者擔心全球經濟前景黯淡，會打擊油市需求，油股繼續捱沽。英國石油及殼牌收市均跌約1.8%；達道爾(Total)全日挫2.69%；

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