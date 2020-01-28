紐約期油急挫近2%　創逾3個月新低

武漢肺炎疫情持續，投資者擔心會對經濟前景及原油需求帶來負面影響，國際油價連跌5日。紐約期油周一收報每桶53.14美元，跌1.05美元或1.9%，創自去年10月15日以來收市新低。

布蘭特期油收報每桶59.32美元，跌1.37美元或2.3%，創自去年10月21日以來收市新低。

Schneider Electric高級商品分析師Robbie Fraser認為，目前油市最實質的問題是武漢肺炎是否繼續在短期內對原油需求帶來下行影響，有關因素包括疫情惡化的可能性、隔離情況，以及其導致經濟活動放緩的程度。

他又說，目前石油輸出國組織(OPEC)及其他產油國仍在考慮是否進一步減產。

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