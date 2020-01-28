美股收市：道指重挫453點　連跌5日

市場憂慮武漢肺炎擴散，全球股市受壓，美國股市周一(27日)全面受壓。道指全日表現疲弱，最多曾跌549點，全日收報28,535點，跌453點或1.57%，創自去年10月2日以來最大單日跌幅，並且已經連跌5日。

標指收報3,243點，跌51點或1.57%，亦創自去年10月2日以來最大單日跌幅；納指收9,139點，跌175點或1.89%。

道指周一以晶片生產商英特爾表現最差，其股價全日跌逾4%；建築及採礦設備生產商卡特彼勒(Caterpillar)、信用卡公司美國運通、娛樂媒體巨擘迪士尼齊跌約3%。

對於後市，Asymmetric Advisors策略員表示，股市上周表現仍相對冷靜，相信疫症恐慌對投資信心的影響尚未全面浮現，由於農曆新年期間，許多人已經在內地到處流竄，甚至到其他國家旅遊，疫情擴散的全面影響可能要到2月中左右才會明朗化。

不過，摩根大通策略員表示，雖然內地疫情很可能會惡化，但根據經驗，疫症爆發對市場衝擊趨於有限，而且與內戰和恐怖襲擊等相似，是趁低入市機會多過拋售理由。

他續稱，根據往績，股市初期跌得愈多，之後反彈幅度就愈大，這些事件不會引發長時間拋售，更會於數周內出現低吸良機。

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