波音據報確認獲120億美元融資　以助鞏固資產負債表

外媒引述消息人士指，飛機生產商波音公司已經從十多家銀行中，確認獲得合共超過120億美元的融資，以助該公司在737 MAX客機停飛後，鞏固資產負債表狀況。

波音公司股價周一(1月27日)下跌2%，收報316.6美元。

報道指，該筆融資較預期多逾20億美元，反映銀行對波音公司具有信心。公司預期於本周三宣布其融資計劃。

消息人士指，該筆融資將是一項為期兩年、可延遲提款的貸款，意味着波音不必立即使用全部貸款，而資金成本將是倫敦銀行同業拆款利率(Libor)高100點子。

美國波音737系列客機為旗下最暢銷機型，但近年接連發生空難。今年1月，烏克蘭國際航空公司一架波音737-800型客機，據稱因為技術問題，導致客機失控墜毀，全機176人喪生。另外兩架737 MAX客機，則在前年5個月內先後墜機，兩次空難共造成346人死亡。

波音在本月宣布全球停飛並停產737 MAX客機，預期最快至年中才有機會復飛。

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