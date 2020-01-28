陳樂怡：抗疫救經濟　政策料趨鬆

投資市場近期顯著波動，主因內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，全國多個省市包括澳門及香港亦有病例。雖然疫情於農曆假期及春節期間或會進一步惡化，不過中央已全力控制疫情，並對武漢封城，料對緩和市場憂慮可起正面作用。

當然，疫情擴散或不利旅遊及消費意欲，不過或為財政及貨幣政策提供進一步的寬鬆空間。而根據歷史數據，於2003年沙士(SARS)爆發時，內地第2季的經濟增速為9.1%，較首季的11.1%有所下降，不過於第3季已回復10%的雙位數增長。若A股於復市後調整幅度大，將為市場提供買入機會。

根據工信部數據，於2019年首11個月，內地規模以上互聯網和相關服務企業實現利潤1,031億元人民幣，同比增長22.4%，維持較快增長。事實上，傳統經濟行業已進入存量時代，企業需要借助互聯網產業以提升效率及競爭力，為行業帶來機遇。

此外，互聯網行業受疫情的影響亦較間接，料行業可跑贏大市。市場亦憧憬在美上市的中概股可加快回流，而且恒指公司亦在為同股不同權公司可否納入指數進行諮詢，預料在五月公布，若成事將可吸引更多資金流入，互聯網等新經濟股值得留意。

港股方面，近日大市走勢趨於波動。事實上，由12月的低位至本月的高位計，恒指累升逾3,000點，具備一定的獲利回吐壓力。受武漢肺炎疫情持續擴大的影響，近日市場樂觀情緒消散，轉以避險情緒主導，恒生指數一度跌至250天線(約27,705點)，從本月的高位回落1,500點，或累計漲幅的一半。

後市方面，市場焦點仍將集中於肺炎疫情發展，尤其是疫情擴散會否失控。投資者短線宜繼續留意恒指能否企於250天線之上，若失守或將下試50天線(約27,500點)水平。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡 (筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

－－－－－－