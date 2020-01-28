葉尚志：騰訊業務不乏增長亮點

港股連升7周後出現掉頭急挫，恒指跌穿了28,500點支持位後，確認進入升後調整階段。肺炎疫情的擴散，對投資者構成重大心理壓力打擊，加上農曆新年長假逼近，都是加劇了市場拋售的原因。然而，港股處於環球配置的估值漥地，以及中美簽署了首階段的貿易協議，依然是支撐港股的基本因素。操作上建議可以再觀察等待一下，如果恒指進一步跌低於27,200點以下，估計將會是吸納值博空間開始打開的時候。

在本月上旬的發布會上，騰訊重點介紹了微信小程序的最新業務發展情況，在2019年的日活躍用戶已達到超過3億戶，目標是幫助商家打造屬於自己的商業閉環，而這個也可以進一步推動微信支付以及廣告業務方面的發展。去年由小程序帶來的交易總值已達8,000億元人民幣，同比增長有160%，估計仍將是未來增長亮點。建議可以在380元以下吸納，止蝕於340元，目標看473元。

第一上海首席策略師 葉尚志(作者為註冊持牌人士)

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