陳鳳珠：北水缺席　反彈動力欠奉

港股走勢波動，再次未能企穩29,000點關口，且假期前出現較大調整壓力，並失守28,000點水平。由於港股通已暫停，而內地股市亦因長假期休市，在欠缺北水的支持及A股市場的引導下，估計大市反彈動力欠奉，且成交或會縮減。

商務部表示2019年內地的社會消費品零售總額按年增長8%至41.2萬億元人民幣，扣除汽車消費則同比上升9%，消費對經濟增長的貢獻達到57.8%，並拉動經濟增長3.5個百分點。由此可見，內地的經濟發展繼續受內需所推動，而估計汽車市場最壞的時間已過，若汽車銷情恢復，估計社會消費品零售總額的增速有望擴大。

日前工信部表示將研究促進汽車消費的政策，並進一步研究及評估新能源汽車補貼政策，新能源汽車補貼政策原定於今年底前完全退出，而去年因補貼大幅減少，導致全年新能源汽車銷情出現下降，據中汽協的數據顯示，去年內地新能源汽車的產銷分別完成124.2萬輛和120.6萬輛，分別按年下跌2.3%和4.0%。為穩定市場預期及保障行業持續健康發展，工信部早前表示今年的新能源汽車補貼政策將保持穩定。因此，預料今年新能源汽車的產銷或可恢復增長。

另外，內地於2019年以人民幣計的貿易順差按年擴大25.4%至2.9萬億元人民幣，而實際利用外資按年增長5.8%至9,415億元人民幣，顯示內地的改革開外吸引外資流入，且外資結構優化，高技術產業利用外資同比上升25.6%至2,660億元人民幣，佔比達到28.3%。相信內地經濟將繼續向高質量發展，而改革開放的步伐將持續帶動外資進入。

預期市場將聚焦聯儲局的2020年首次議息會議，估計當局或會維持利率不變，由於去年聯儲局暗示今年不會加息，市場將繼續關注美國的經濟狀況及貨幣政策方向。另外，本港上市企業亦陸續發布盈利預喜或預警，且企業亦開始公布業績，料資金或會從中尋找績優股或前景亮麗的板塊，有機會出現炒股不炒市情況。

東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者爲證監會持牌人士)

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