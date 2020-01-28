鄺紫珊：5G相關股份宜伺機收集

今年是5G相關股份百花齊放的一年，在配合今年有iPhone 5G新手機及東京奧運的雙重刺激，預期市場將有爆炸性的增長。由於5G將是長線向上的投資趨勢，故只要市場有波動，投資者可趁機分批進場投資相關板塊股份。

據了解，東南亞、東歐等國家也是忙着釋出5G頻譜，目前中國、日本及南韓，更已加快5G的推展，故未來5G的商機非常龐大。5G的投資可以分成三大主要投資範疇，包括網絡與數據設備、物聯網裝置及元件，以及應用服務及新興行業。而目前主要集中在網絡與數據設備比較多，佔約四至五成，好像網絡設備、光學通訊元件及半導體股，都是焦點所涵蓋的投資標的。

5G將於今年加速推展，其中東京奧運的舉行，不但讓日本提升5G的發展，更刺激競爭對手好像南韓加快其5G的進程步伐。另外，預期下半年將推出5G的iPhone手機，而今年下半年全球主要城市亦將出現部分的5G服務。據了解，中國已規劃出首批有50個一線及二線城市成為5G城市，預期今年全球也會有30至40個國家有5G網絡，主要從大城市開始推展，先提供重心覆蓋區域，再逐步擴展至其他地區。及至明年，預計全球近一半的國家將會有5G服務。

隨着全球電信商陸續提供5G服務，手機製造商已經投入5G手機的研發，預期將可以帶動5G手機的出貨量，預期今年出貨量有20倍的大幅增長。從中長期而言，5G是走往未來必然的新趨勢，也是核心焦點的關鍵，所有新技術若要順利發展也必須依賴5G技術。估計至2035年，5G所帶來的商機將有機會高達12萬億美元。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊

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