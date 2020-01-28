潘梓生：黃金後市還看聯儲幣策

踏入鼠年，祝各位讀者新春快樂，身體健康！金價在踏入1月下旬於1,540美元企穩，並曾一度上試近1,570美元的位置。有分析指近日金價回升，是與武漢肺炎疫情刺激避險需求有關。筆者對此解釋有一定保留，一是金價並沒有大升，二是黃金的避險作用並不在於「疫情」當中，而是在於投資者對貨幣等流動資產是否仍有保值信心時，才會有較明顯的避險資金轉移。

黃金能夠成為避險資產，是因為金價與股市相關性甚低，以供投資者作分散投資，另外則是大眾對法定貨幣失去信心時，買入黃金對沖持有貨幣的風險。金價於2019年下半年急升，正是由於特朗普及聯儲局均有「默契」地降低美國基准利率，令潛在貨幣供應增加，降低貨幣購買力，令金價大升。當時，股市同樣表現理想，顯示股市並非一定與金價相反而行。

現時中國各地爆發新型冠狀病毒疫情，加上中國對武漢實施出境限制，市場必定擔憂疫情對經濟帶來的打擊。不過，由於金價本來與股市相關性不高，因此即使市場擔憂經濟而令股市下跌，金價短線也不會因此而上升。但長線而言，特朗普上周簽完中美貿易協議後，再次抨擊聯儲局的貨幣政策，聯儲局減息的壓力將陸續有來，金價後市長線仍然較為樂觀。

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監 潘梓生

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