曜熊理財：香港基金鼠年翻身

金鼠年到，恭喜發財。由於各種不穩定因素，上年香港基金渡過了多年以來非常困難的一年。年末受新型冠狀病毒感染的肺炎疫情消息影響，股市更急跌，醫藥板塊集體爆發上升，而有望受益春節行情的旅遊、酒店餐飲、酒類股卻遭遇重挫，不過，預期港股短期回穩。

從歷史情況來看，往年香港基金春季行情大概持續2至3個月。當前春季行情邏輯未變，預計上漲走勢有望延續至3月。目前經濟資料及企業盈利復甦預期較強，風險溢價存在下降空間。參考歷年春季行情的平均漲幅，市場存在繼續上漲空間。

美股市場與港股市場在這一年呈現了截然不同的氣象，標普500指數全年上漲近30%，對比之下，恒生指數全年上漲僅逾9%。不過，香港基金在鼠年有望追回落後空間。

首先，2020年中國貿易摩擦有了第一階段的協定，令中港出口貿易保持穩定，此外，協力廠商市場的增長使出口得到了一定彌補，未來可以繼續擴大對新興市場和發展中國家的出口。

加上全球及中國宏觀經濟政策改變，減息成主流政策。同時，由於中國政府處理正確，新型冠狀病毒資訊公開，減低這些對市場的不利影響，未來3到6個月香港基金有望翻身。

曜熊理財策略理財顧問 梁肇晉

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