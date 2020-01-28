郭家耀：騰訊加快布局電商業務

中國工信部公布，2019年中國規模以上互聯網和相關服務企業完成業務收入1.2061萬億元人民幣(下同)，按年增長21.4%；全行業實現營業利潤1,024億元，按年增長16.9%，增速較前一年提高13.1個百分點。研發投入增速高於收入。2019年全行業完成研發費用535億元，同比增長23.1%，增速比上年提高4.1個百分點，高出同期業務收入增速1.7個百分點。

從業務來看，信息服務收入整體快速增長，音視頻服務增速保持領先。2019年互聯網企業共完成信息服務，包括網絡音樂和視頻、網絡遊戲、新聞信息、網絡閱讀等服務在內，收入7,879億元，同比增長22.7%，增速高於互聯網業務收入1.3個百分點，佔比達65.3%。

互聯網平台服務收入較快增長，生活服務、網絡銷售服務規模不斷擴大。2019年互聯網平台服務企業，以提供生產服務平台、生活服務平台、科技創新平台、公共服務平台等為主，實現業務收入3,193億元，同比增長24.9%，增速高於互聯網業務收入3.5個百分點，佔比達26.5%。

互聯網數據服務收入保持較快增長。2019年隨着5G、雲計算、大數據和人工智能等新技術應用加快，新型基礎設施建設進入快速增長期，拉動互聯網數據服務實現收入116.2億元，同比增長25.6%，增速高於互聯網業務收入4.2個百分點；截至12月末，部署的服務器數量達193.6萬台，同比增長17.3%。整體互聯網行業收入及利潤增速理想，前景展望繼續樂觀。

正榮金融業務部副總裁 郭家耀(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

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