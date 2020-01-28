【復市部署】 長假期間金融市場發生咗咩事？同你重點睇…

2020年01月28日 12:21
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    新春假期期間，受內地武漢肺炎疫情擴散的打擊，全球股市震盪。周三(29日)港股復市，應該點部署？先睇睇新春假期期間，金融市場發生咗咩事。
    港股ADR狂瀉逾1000點　騰訊挫穿370元
    https://bit.ly/2uzvczh
    美股收市：道指重挫453點　連跌5日
    https://bit.ly/37vTp8c
    美上月新屋銷售意外下跌　創5個月新低
    https://bit.ly/38JI9Fd
    歐股收市受壓　奢侈品股成重災區
    https://bit.ly/37xyqlt
    亞太區股市普遍下跌　澳洲股市跌逾1%
    https://bit.ly/310K0TJ
    紐約期油急挫近2%　創逾3個月新低
    https://bit.ly/2O2wt8G
    武漢肺炎：市場避險情緒高漲　金價日圓續升
    https://bit.ly/2Gq0mf7
    紐約期金創近7年新高　憂武漢肺炎疫情升溫
    https://bit.ly/30Y0pYM
    人民幣速遞：經濟閉翳匯率受壓　兌每百港元報89.71
    https://bit.ly/2Rya3yv
    武漢肺炎：人民幣撲7算今年新低
    https://bit.ly/36vXU1g
    武漢肺炎：市場憂中國首季經濟增長僅5%左右
    https://bit.ly/3aJNv5r
    武漢肺炎：開年撞正大冧市點算好？睇睇呢3招
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    【深度解構】唔止股災咁簡單　武漢肺炎恐令全球經濟攬炒
    https://bit.ly/3aMSpyv
    港股格局：郭思治料復市將暴跌至27000點
    https://bit.ly/2Gr318c
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