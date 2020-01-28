【復市部署】 長假期間金融市場發生咗咩事？同你重點睇…
2020年01月28日 12:21
東網電視更多新聞短片
新春假期期間，受內地武漢肺炎疫情擴散的打擊，全球股市震盪。周三(29日)港股復市，應該點部署？先睇睇新春假期期間，金融市場發生咗咩事。
港股ADR狂瀉逾1000點 騰訊挫穿370元
美股收市：道指重挫453點 連跌5日
美上月新屋銷售意外下跌 創5個月新低
歐股收市受壓 奢侈品股成重災區
亞太區股市普遍下跌 澳洲股市跌逾1%
紐約期油急挫近2% 創逾3個月新低
武漢肺炎：市場避險情緒高漲 金價日圓續升
紐約期金創近7年新高 憂武漢肺炎疫情升溫
人民幣速遞：經濟閉翳匯率受壓 兌每百港元報89.71
武漢肺炎：人民幣撲7算今年新低
武漢肺炎：市場憂中國首季經濟增長僅5%左右
武漢肺炎：開年撞正大冧市點算好？睇睇呢3招
【深度解構】唔止股災咁簡單 武漢肺炎恐令全球經濟攬炒
港股格局：郭思治料復市將暴跌至27000點
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻clic入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。